Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyelerinin editörlüğü ile Çankırı'nın coğrafya unsurlarını elen "Çankırı Coğrafya Araştırmaları" kitabı yayımlandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Okan Türkan ile Dr. M. Murat Kale'nin editörlüğünü yaptığı ve bölüm öğretim üyelerinin katkılarıyla şekillenen "Çankırı Coğrafya Araştırmaları" kitabı yayımlandı. Takdim yazısını Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin kaleme aldığı eser, 10 bölümden oluşuyor. Kitabın ilk üç bölümünde Çankırı'nın doğal coğrafya unsurları son yedi bölümde ise beşeri coğrafya unsurları ele alınıyor.

Çankırı'nın yeryüzü şekilleri, doğal afetleri ve iklimi gibi bazı doğal unsurlarının yanı sıra, eserde Çankırı'nın idari bölünüşündeki değişikliklere, kültürel yapısına, tarımına, hayvancılığına, sanayisine, eğitimine, arazi örtüsüne ve tarihi coğrafya özelliklerine yer veriliyor. Ayrıca, Çankırı hakkında tanımlayıcı düzeyde incelemelerin yer aldığı kitabın bazı bölümlerinde sorun ve çözüm odaklı bir perspektif de geliştirildi.