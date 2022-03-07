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Çankırı için soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden yapılan tahmine göre Çankırı’da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan tahmine göre Çankırı'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünde yapılan tahmine göre, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava sebebiyle, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşmesi bekleniyor. Yapılan tahminlere göre, Çankırı'da hafta ortasında aralıklarla kar ve yağmur yağışının beklendiği belirtildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.


"Düzce , Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale önümüzdeki günlerde beklenen hava durumları ile sıcaklık değerleri şu şekildedir. Yağışların, hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, 09.03.2022 (Çarşamba) günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde hafta boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 08.03.2022 (Salı) gününden itibaren hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Haftanın ikinci yarısında gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 2 ila 3 derece dolayında olması bekleniyor."

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