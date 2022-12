Çankırı Karatekin Üniversitesi, farklı ülkelerdeki üniversitelerle iş birliği ağını genişletiyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), uluslararasılaşma stratejisi hedefleri doğrultusunda anlaşmalarını genişletmeye devam ediyor. Son bir ay içerisinde Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada yeni anlaşmalar imzalandı. Bu çerçevede Çankırı Karatekin Üniversitesi, Polonya'daki Cracow University of Technology, Bulgaristan'daki Konstantin Preslavsky University of Shumen, Kazakistan'daki International Hoca Ahmet Yesevi Turkish-Kazakh University, Sri Lanka'daki Rajarata University of Sri Lanka, Nepal'daki Katmandhu University, Etiyopya'daki Addis Ababa University ile iş birliği ve Erasmus anlaşmaları imzaladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, ÇAKÜ'nün uluslararası bir üniversite olması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını, dünyanın önde gelen üniversiteleri ile hem Erasmus hem de uluslararası protokoller imzalayarak Türkiye'nin tanınırlığına ve gelişmesine katkı sunduklarını ifade etti.

Yapılan anlaşmalar çerçevesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin öğrenci ve akademik personeline akademik çalışmalar yapmak için uluslararası zemin hazırlamış oldu. Geliştirilecek projeler ile anlaşma yapılan üniversitelerle ortak yayın, konferans sempozyum ve benzeri çalışmaların gerçekleştirmesinin uluslararası bir boyutta olacağı ifade edildi.