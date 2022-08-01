Çankırı Karatekin Üniversitesi yeni eğitim öğretim dönemine hazır

Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin iş ve staj imkanları, yurtdışı programları, güçlü akademik kadrosu ile öğrencilere önemli katkılar sağladığını belirterek, "Öğrencilerimiz hayatlarında çok önemli olan yüksek öğretim süreçlerini çok iyi değerlendirmiş olacaklar. Biz bütün öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 5 Ağustos'ta sona erecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde, yeni öğretim dönemi öncesinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. İş ve staj imkanları ve yurtdışı programları ile dikkat çeken Çankırı Karatekin Üniversitesi, akademik kadrosu, fiziki altyapısı, sosyal ve kültürel imkanları ile öğrencileri cezbediyor. Faaliyetler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin iş birlikleri ve akademik kadrosu ile öğrencilere önemli katkılar sunduğunu belirtti.

"Nitelikli eğitim ve öğretim kadrosu ile buluşacaklar"

Öğrencileri tercih yapmadan önce ziyaret etmeleri için Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne davet eden Çiftçi, “Sınav sonuçlarımızın açıklandı. 5 Ağustos tarihine kadar sürecek tercih sürecimizde öğrencilerimizin kendi istekleri, kabiliyetleri doğrultusunda tercihlerini seve seve yapmasını istiyoruz. Bu süreç zarfında, 2007 yılında kurulan üniversiteler içerisinde Çankırı Karatekin Üniversitesi her gün güçlenmekte, uluslararası alanda da isminden bahsettirmektedir. Uluslararası çift ana dal ve yan dal programları öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Gerek fiziki altyapısı gerek ise nitelikli eğitim ve öğretim kadrosu ile buluşacaklar. Hayatlarında çok önemli olan yüksek öğretim süreçlerini çok iyi değerlendirmiş olacaklar. Biz bütün öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz. Kadim tarihi ve kültürel potansiyelleri olan Çankırı'nın bütün dinamikleri üzerine kurulan üniversitemizi öğrencilerimizin ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.

"İlk beşe girecek şekilde proje önerileri sunmaktayız"

Yurtdışı programları ile Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin öğrencileri cezbettiğini belirten Rektör, “Ülkemizdeki yükseköğretim kurumları içerisinde Çankırı Karatekin Üniversitesi, Erasmus programlarında adından bahsettirmekte. Özellikle Türkiye genelinde birçok üniversite içerisinde ilk beşe girecek şekilde proje önerileri sunmakta. Öğrencilerimiz de Erasmus programlarında gerek öğretim hareketliliği gerek ise staj imkanları ile kendilerine katkı sunmaktadır. Biz öğrencilerimizin, yurtdışı ilişkilerimizle neticesinde yurtdışı tecrübelerinin olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye genelinden tercih alan birimlerimiz mevcut"

Sanayi-üniversite işbirliği ile öğrencilere katkı sağlandığını kaydeden Çiftçi, "Üniversitemiz Çankırı bünyesinde organize sanayi bölgelerinin yoğunluğu ve nitelikli iş gücü talebini karşılamakta. Öğrencilerimiz eğitimleri sırasında Çankırı Organize Sanayi Bölgesindeki uluslar ve uluslararası çeşitli firmalardan burs alabilmekte ve eğitimi sonlandığında çok rahat bir şekilde iş bulabilme imkanına sahip olmakta. Üniversitemizde Türkiye genelinden tercih alan birimlerimiz mevcut. Diş Hekimliği Fakültemiz, Hukuk Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Fakültemiz, İslami İlimler Fakültemiz ve diğer fakültelerimizle birlikte ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne katkı yapmaktayız. Meslek yüksekokulu potansiyelimiz çok eskiye dayanmakta. Ankara Üniversitesi'nden beri yüzlerce, binlerce öğrenci mezun etmiş meslek yüksekokulu potansiyelimiz var. Çankırı'nın ve üniversitemizin potansiyelleri neticesinde yeniden yapılandırdığımız meslek yüksekokullarımız da var. Bunlardan Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulumuz, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz, Çerkeş Meslek Yüksekokulumuz, Şabanözü Meslek Yüksekokulumuz şu an tercih yapacak öğrencilerimizi beklemekte" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizin taleplerine göre kararlarımızı şekillendiriyoruz”

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin öğrenci merkezli bir anlayışla yönetildiğine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Bizim farkındalık oluşturacak en iyi özelliklerimizden bir tanesi de öğrenci merkezli yönetim anlayışımız. Tüm birimlerimizdeki hocalarımız öğrencilerimizle yakından ilgilenmekte. Onların yaşamlarındaki kavşak noktalarında önemli temaslarda bulunmakta. Öğrencilerimizle çok rahatlıkla ulaşabileceği bir anlayış ve sinerji içerisine birlikteyiz. Sürekli olarak öğrencilerimizin fikir ve görüşlerini dinleriz. Öğrencilerimizin taleplerine göre de kararlarımızı şekillendiririz” dedi.