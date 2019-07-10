Çankırı polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Düzenlenen toplantıda Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda ele geçirilen uyuşturucu madde satışı ve kullanımı ile alakalı olarak değerlendirme toplantısı yapıldı.

Programda konuşan Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, "Bugün yapacağımız işlem hem 2018 yılının 6 hem 2019 yılın ilk 6 ayını Narkotik Şube Müdürlüğümüze karşılaştırmalı değerlendirmesi olacak ama buradaki sizin için önemli olacak şey rakamlar değil önemli olan biz burada bir başarıyı bir ivmeyi yakaladık. Uyuşturucu, uyarıcı narkotik madde diyelim hepsini kapsayacak şekilde bunun iki ana sebebi var. Birincisi arkadaşlarımızın çok iyi sistemli bir şekilde çalışmaları ve ikincisi vatandaşın katkısı" dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Narkotik ve KOM Şube Müdürü Göksel Aydın, "Uyuşturucu ile mücadele sadece kolluk kuvvetlerinin görevi değil. Biz her zaman söylüyoruz yani suçla mücadelede en önemli kısım ailede verilecek eğitim de başlangıç burasıdır. Bizler aslında sonuna gelindiğinde artık müdahale eden kestiğimiz emniyet teşkilatı olarak. Dolayısıyla mücadelede herkesin kendine göre biraz görevi var. Az veya çok ama herkes bununla mücadele etmek zorunda. Çünkü geleceğimizi karartacak en önemli hususlardan bir tanesi bu narkotik suçlar. Ülke olarak ülkemizi hedef alan ve çağın vebası olmasının yanı sıra toplumsal güvenlik sorunudur bu. Narkotik madde kullanımını ve bununla bağlı suçlar toplum yapımıza ve milli ekonomimize büyük zararlar vermekte, toplumsal gelişimimizin önünde ciddi bir tehdit olarak durmaktadır. Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle Asya'da üretilen ve Avrupa'ya transfer edilen eroin kaçakçılığı ile Avrupa'da üretilen ve Asya sevkıyatı yapılan sentetik uyuşturucu ve ana kimyasallar kaçakçılığında transit konumdadır. Bunun yanında sahip olduğu genç nüfus nedeniyle de hedef ülkedir” diye konuştu.

Aydın, "Yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar sonucunda 38,57 gram esrar, 1,28 gram bonzai, 4,54 gram eroin, 107 adet ekstasy, 62 adet sentetik hap, 355,58 gram skunk, 2 kök Hint keneviri bitkisi, suçtan elde edilen gelir miktarı ise bin 622 TL ele geçirildi” şeklinde konuştu.