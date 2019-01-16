‘Çankırı sarımsaklı et yemeği' coğrafi işaret için ilana çıktı

Çankırı'nın yemek ve sofra kültüründe önemli bir yeri olan ‘Çankırı sarımsaklı et yemeği', Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret için ilana çıktı.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, belediyenin özel girişimleri sayesinde ilk coğrafi işareti aldıkları Çankırı yumurta tatlısının ardından Çankırı sarımsaklı et yemeği için de coğrafi işaret için ilana çıkılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Boz, Çankırı yoka (ince) ekmek muskası, Çankırı kaya tuzu, Çankırı küpecik peyniri ürünlerinde de yaptıkları coğrafi işaret başvurularının tamamlandığını ve inceleme sürecinin devam ettiğini bildirdi.

İlk coğrafi işareti yöresel tatlılarından biri olan yumurta tatlısı ile kazanan Çankırı, yöresel sarımsaklı et yemeğini de tescil etmeye hazırlanıyor. Çankırı'yı ziyaret edenlerin damak tadında güzel bir lezzet bırakan yemek, üç aylık ilan sürecinin sonunda tescillenmesi halinde Türkiye'nin neresinde yapılırsa yapılsın “Çankırı sarımsaklı et” ismi ve coğrafi işaret logosu eşliğinde menülerde yerini alacak. Yöresel yemek, 15 Ocak 2019'da 45 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınlanan ürünler arasında yerini aldı.