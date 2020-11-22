İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çankırı’da hayat adeta durdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çankırı'da hayat adeta durdu. Çankırı'da vatandaşların kısıtlama kararına uyduğu gözlendi.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında akşam 20.00 itibari ile tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı. Başlatılan kısıtlama kapsamında tüm vatandaşlar evlerine çekilirken cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli noktalarında görev alarak sokaktaki kişileri denetledi. Uygulanan karar kapsamında Çankırı halkının karara genel olarak uyduğu gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.