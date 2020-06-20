Çankırı sokaklarında sessizlik hakim

00 ve 15.00 saatleri arasında getirilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri de tek tek araçları durdurarak denetim gerçekleştirdi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsle mücadele döneminde Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavı öncesi ve sonrasında yaşanacak yoğunluk ve salgının yayılımını önlemek amacıyla 81 ilde kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte sınava girecekleri okulların önlerine gelen öğrenciler de yoğunluk oluşturdu. Sınav gününe özel saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ailelere kolaylık yaşattı. Polis ekipleri tarafından da izin belgesi olan vatandaşlar, sınava girecek öğrenci ve yakınları dışındaki kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması denetlemesi yapıldı. Cadde ve meydanlarda bulunan trafik polisleri araçları tek tek durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Çalışmalarda vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.