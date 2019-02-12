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Çankırı Valiliğinden 'deprem' açıklaması

Çankırı’da meydana gelen depremle ilgili olarak Çankırı Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Çankırı'da meydana gelen depremle ilgili olarak Çankırı Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.


Yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde, Orta ilçemize bağlı Derebayındır ve Ortabayındır köylerinde, yerin 5 kilometre derinliğinde 2,3, 4.9, 4.0 ve 3.4 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre depremler sonucu can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu Valiliğimiz ve ilgili birimlerimiz tarafından takip edilmekte olup gelişmelere göre kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılacaktır" denildi.

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