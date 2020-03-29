Çankırı Valiliğinden 'karantina' açıklaması

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

İlçeye bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonucunda köye giriş ve çıkışlar geçici süreyle durduruldu. Karantina altına alınan köyle ilgili Çankırı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, köyde ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Tüm dünyada yaşanan ve etkileri ülkemizde de hissedilen Korona virüs ile mücadele kapsamında Çerkeş ilçemiz Aliözü köyü için İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 28.03.2020 tarihi saat 22.00'den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmıştır. Bu sürede İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından köy giriş çıkışlarında gerekli tedbirler alınmış, Toplum Sağlığı Merkezi personelimiz tarafından da köyde yaşayan vatandaşlarımıza gerekli bilgiler verilmiş olup, süreç Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir. Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca herhangi bir açıklama yapılmadan bilhassa sosyal medya üzerinden bilgi kirliliğine ve halkımızı gereksiz yere paniğe sevk edecek paylaşımlardan kaçınılması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.