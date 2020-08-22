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Çankırı Valisi Ayaz duyurdu: Asırlık düğün geleneklerine kısıtlama

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 1 Eylül günü itibariyle düğün ve evlilik geleneklerinde kısıtlamaların yeninden başlayacağını bildirdi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri sosyal medya hesabından duyuran Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 1 Eylül'den itibaren düğün geleneklerinin ve evlilik adetlerinin kısıtlanacağını belirtti.


Vali Ayaz, asırlardır günümüze kadar yaşatılan düğün geleneklerinden bayrak dikimi, baş donanma, kız kınası ve kız-erkek evlerinde düzenlenen mevlitlere izin verilmeyeceği, sadece 3 saatle sınırlı düğün yapılmasına müsaade edileceğini duyurdu.

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