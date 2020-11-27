Çankırı Valisi Ayaz, korkunç korona virüs tablosunu açıkladı: "1 ayda 67 kişi hayatını kaybetti"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, düzenlediği basın toplantısında korona virüs hakkında yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayılarını açıkladığını ve salgının tüm yurtta tırmanışın istenmeyen bir noktaya doğru gittiğini belirtti.

"Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz"

Özellikle son 2 haftadır yine ciddi bir yükselişle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Ayaz, "Aşı ile ilgili açıklamaları takip ediyorsunuz. Bu tünelin ucundaki ışığın göründüğünü düşünüyoruz inşallah şuana kadar 3 farklı firma aşı ile ilgili sonuçlarını açıkladırlar. Muhtemelen önümüzdeki günlerde 3. fazda çünkü daha çok çalışma var. Yeni açıklamalarda olacak. İlk aşılarda Cumhurbaşkanı'nda ifade ettiği gibi 'Aralık'ın sonunda gelmesini beklemekteyiz' Bunları söylememdeki muradım şu vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Şu önümüzdeki 1,5 ayı daha az temas daha az hareket daha az sosyalleşmeyle geçirirsek bunu daha az kayıpla atlatacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"Tünelin sonunda ışık görünecek"

Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanlarından bahseden Ayaz, "Bir sağlık çalışanımızı da kaybetti. Ben tekrar kendisine rahmet diliyorum. Ama çok üzücüydü 46 yaşında bir doktorumuz. Daha öncesinde 45 hemşiremiz daha öncesinde 42 yaşında bir ambulans şoförümüz korona virüse yenik düştüler. Onun için hem vatandaşlarımızın kendi sağlığı hem sevdiklerinin sağlığı, hem de sağlık çalışanlarımızın sağlığı için dikkat edelim. Tünelin sonunda ışığın göründüğü inşallah az bir zamanın kaldığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

"1 ayda 67 kişi hayatını kaybetti"

Korona virüsün ortaya çıktığı günden bu zamana kadar toplamda 226 kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Ayaz, şunları kaydetti:

"En son ki toplantıda vefat sayılarını 159 olarak vermiştik. Maalesef o zamandan bu zamana vefat sayımız 159'dan 226'ya arttı. Şuanda Çankırı genelinde korona virüs sebebiyle kaybettiğimiz vatandaş sayımız 226. O zamandan bu zamana 67 vatandaşımızı korona virüse kurban verdik. Bu tablonu korkutuculuğu da en önemli göstergesi. Hafife alınacak herhangi bir tarafı yok tablo her geçen gün ağırlaşmakta onun için tekrar aşılar gelip inşallah biz aşılama çalışmalarına başlayana kadar vatandaşlarımızdan sabır istiyoruz. Yeni tedbirlerin bir miktar daha etkili olacağını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren yeni uygulanan kısıtlamaların meyvelerini görmeye başlarız ama bu süreçte hepimize düşen azami dikkat. Geçenlerde sosyal medyada yaptığım açıklamada ifade etmiştim. Vakalarımızın 4'te 1'ini 65 yaş üstü vatandaşlar oluşturmakta. Yani buda bizim gerçekten hem kayıp sayımızı artırıyor hem hastaneye yatma oranımızı artırıyor. Bir kere daha ifade ediyoruz"

"Sürekli olarak gelişmeler takip ediliyor"

Sosyal medyadaki haberlerin asılsız olduğunun altını çizen Ayaz, "Bir diğer konuda sağlık bakanımızda bir konuya işaret etti. Hastanedeki arkadaşlarımızın da görmüş olduğu şu verilen ilaçların kullanımında herhangi bir tereddüt olmasın vatandaşların bu ilaçları kullanmadığı, öyle olunca durumu iyi olduğu için eve gönderilen 3 gün sonra ciğerleri tutulmuş halde hastaneye gelen hastalarla karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Sağlık bakanlığında bir bilim kurulu var onlarca insan bir araya geliyor. O kadar ayın tecrübesiyle hangi ilaçların kullanılacağı noktasında karar alınıyor. Sürekli olarak gelişmeler takip ediliyor. Bunlara rağmen televizyonda sosyal medyada izlediklerinden dolayı vatandaşlarımızın kendilerine verilen ilaçları kullanmaması konusu olması gerçekten üzücü. Bu tabloyu ağırlaştırıyor. Ciğerlerinde her hangi bir problem yokken testi pozitif çıkmış ilaçları verilerek evine yerleştirdiğimiz vatandaşlarımız 3-5 gün sonra ciğerleri tamamen tutulmuş halde durumu daha ağır artık hastaneye yatıp oksijen desteği alması gerekir bir halde tekrar bize dönüş yapıyor. Bir kere daha uyarıyoruz doktorlarımıza güvensinler" şeklinde konuştu.