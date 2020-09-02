Çankırı Valisi Ayaz: "Orman yangını kontrol altına alındı"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Kızıleşme mevkisinde yaşanan orman yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayaz, “Orman yangınlarıyla ilgili olarak kaymakamların ve ilgili arkadaşlarımızın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirmiştik. İl genelinde bazı yasaklar getirmiştik. Bugüne kadarda iyi gelmiştik ama gördüğünüz gibi üzücü bir manzarayla karşı karşıyayız. Buna da şükür diyelim. Arkadaşlarımız daha ileriye gitmeden yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmaları devam edecek. Ama bit kere daha hatırlatıyoruz. Küçücük bir ihmalim böyle devasa bir maliyeti oluyor. Yılların emeği heba oldu. Buraların eski manzarasına kavuşması da yıllar alacak daha kötüsü de olabilirdi. Bir kez daha vatandaşlarımızdan dikkat edilmesini yasak olan yerlere girilmemesini girilse dahi çok dikkatli olmasını gereksiz ateş yakılmamasını yakılan ateşlerin dikkatli bir şekilde söndürülmesini bir kere daha istiyoruz. Yine dediğim gibi küçük ihmaller böyle devasa maliyetler çıkarıyor. Bununla geçmiş olsun diyelim" dedi.