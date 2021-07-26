Çankırı Valisi'nden aşı çağrısı

Vali Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın henüz bitmedi. Vaka sayılarımız artıyor, aşılama oranımız hedeflediğimiz düzeyde değil. Lütfen kurallarına riayet edelim ve muhakkak aşı olalım. Şu anda salgına karşı en büyük silahımız aşı, aşıyla ilgili asılsız haber ve iddialara itibar etmeyelim” ifadelerine yer verdi.