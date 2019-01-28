Çankırı zabıtasından “haksız kazanç” denetimi

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, vatandaşların gıda alışverişlerinde mağdur olmamaları için gerekli denetimlerin rutin olarak yürütüldüğünü ve ürünlerin etiket fiyatlarının kontrol edildiğini kaydetti. Haksız kazancı önlemek istediklerini belirten Başkan Boz, vatandaşların bu konudaki şikâyetlerini ise 153 no'lu hattı arayarak bildirebileceklerini söyledi.

Çankırı'da toptancıların ardından şimdi de meyve ve sebze satışı yapan marketler ve manavlar zabıtanın sıkı denetiminden geçiyor. Fiyat dalgalanmalarını kontrol etmek ve tüketici haklarını korumak için harekete geçen Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, özellikle vatandaşların çok tükettiği ürünlerde gereksiz yere yapılan fiyat artışlarını kontrol ediyor. Meyve ve sebze fiyat denetimlerinde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali fiyatları baz alınıyor. Devam eden denetimler kapsamında; tezgâh ve reyon fiyatları ile toptancı hali fiyatları arasında fahiş fiyat farkı tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulanacak.