Çankırı'da 1 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir kişi silahla öldürülmüş halde ölü bulundu.

Olay, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Taşkaracalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Suat Koç (35), yaylada silahla öldürülmüş olarak bulundu. Mandırasına gitmek üzere evden Koç'tan haber alamayan yakınları, bölgeyi aramaya başladı. Yakınları, Suat Koç'un cansız bedenini yol üzerinde silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Koç'un cansız bedeni morga kaldırıldı.