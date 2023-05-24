Çankırı'da 1 milyon 40 bin dal kaçak makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından 1 milyon 40 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 milyon 40 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Araç içerisinde yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.