Çankırı'da 10. İstiklal Yolu Yürüyüşü ygndıldıys

Çankırı'da İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün 10.'su gerçekleştirildi.

Çankırı'da Kurtuluş Savaşı'nda mermi ve cephe gerisine gerekli malzemelerin götürülmesi için kullanılan İstiklal Yolu'nda "10. İstiklal Yolu Yürüyüşü" düzenlendi. 5 kilometrelik yürüyüşte Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden birisi olan kağnı da yer aldı. Kıyısın köyünde yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda konuşan AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, "Ecdadımızın 100 sene önce gerçekleştirmiş olduğu mücadelenin bir nebze de olsa bir kısmını gerçekleştirmek adına o anı azda olsa yaşayan inşallah bundan sonrada nesillerimiz boyunca yaşanmasına katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Bu istiklal yolu yürüyüşümüz bu süre boyuncada Barış Pınarı Harekatı ile devam ediyor. Selam olsun Mehmetçiğimize, selam olsun onu doğuran analara. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Liderlik bu. Liderlik kararlı duruş. Asıl bir milletin şerefini, onurunu sahada da, masada da koruyabilmek şereflerin en büyüğü. İşte o akşam Amerika'nın Başkan Yardımcısını da, Dışişleri Başkanını da buraya getirip anlaşmayı istediğimiz şekilde gerçekleştirebilmek. İşte lider budur. Biz Türkiyeyiz, biz asil milletiz. Biz asil bir milletin torunlarıyız. Ecdadımızı ne kadar övsek azdır. Bizde onlardan aldığımız güçle vatanımızı böldürtmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Geçtiğimiz haftalarda BM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanımız 100 yılın konuşmasını, küresel manifestoyu ilan etmiş ve köprüden önce son çıkış yolunu ortaya koymuştu. 5 yıldır dillendirdiğimiz güvenli bölge gerçekliğine bütün dünyayı davet edip gelin bunu beraber gerçekleştirelim demişti. Beraber gerçekleştirmediğimiz takdirde biz uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkımızı ortaya koymak suretiyle gerek BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi, gerekse BM Güvenlik Konseyinin almış olduğu kararlara istinaden teröristleri ve terörü yok edeceğimizi ve aynı zamanda bütün insanlığın vicdanı olan Türkiye'nin asil Türk milletinin misafirleri olan Türk, Kürt, Arap, Acem, Hristiyan, Ezidi, Müslüman 5 milyona yakın ülkemizde bulunan ve 4 milyonu da Suriye savaşından dolayı Türkiye'ye sığınmak durumunda kalan insanlarımızla ilgili Suriye'den gelenleri kendi yuvalarına döndürmek, insanca yaşayabileceği bir güvenli bölgenin oluşturulması gerektiğini ifade ettik. Bunun geçmişine baktığımızda bu yaklaşık 5 yıllık bir geçmişe sahip. Ancak bununla ilgili nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Dolayısıyla işte bu çerçevede Türkiye'nin tezlerini ortaya koyma sürecinde gereken sahada yapıldı ve masada da gereken bütün taleplerimiz ABD'ye kabul ettirilmek suretiyle Allah'ın izniyle Türkiye'nin öncülüğünde güvenli bölgenin kurulması kabul ettirildi. Bu çerçevede işte 100 yıl önceki ruh ve mananın bugün Mehmetçiğimizde tekrar tebellür etmesi münasebetiyle böyle büyük bir zafere hep beraber milletçe ve devletçe imza attık" şeklinde konuştu.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Türk milletinin tarihi sayısız kahramanlık destanlarıyla doludur. Şüphesiz ki bu destanların da en önemlisi ve en büyüğü Kurtuluş Savaşı destanıdır. Bu savaşın destanının son cümlesi de cumhuriyetin ilan edilmesidir. Rahmete kavuşan, gazi olan herkesi minnetle anıyorum. Kurtuluş Savaşı mücadelemizde çok başarılı öyküler var. İstiklal yolu bugün burada toplanmamıza vesile olan istiklal yolu bu başarılı hikayelerden biridir. Kurtuluş mücadelesinin önemli bölümüdür. Üzerinde bulunduğumuz istiklal yolumuz vekillerimizin tarım bakanlığımızın desteği ile çok daha güzel yerlere gelecek. Bu vesile ile başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum" dedi.

Yapılan konuşmalar sonrasında mehter gösterisinden sonra ikramlarla program sona erdi.