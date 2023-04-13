Çankırı'da 18 bin içi doldurulmuş kaçak makaron ele geçildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, kullanan şahıslara ve kaçakçılık suçlarını işleyen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 18 bin dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Araç içerisinde yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.