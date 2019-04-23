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Çankırı'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankırı’da kutlama programı yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankırı'da kutlama programı yapıldı.


Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk tarafından anıt alanına çelenk bırakıldıktan sonra program Dr. Refik Saydam İlkokulunda devam etti. Programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra öğrencilerce hazırlanan çeşitli gösterilerin sunumuyla sürdü.


Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "Bugün, ulusal egemenliğimizin sembolü olan TBMM'nin kuruluşunun 99. yıldönümünü büyük bir sevinç ile kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihi, ulusal iradenin en açık bir şekilde belirdiği, Türk Ulusunun kendini yönetme yetkisini eline aldığı, Milli Egemenliğin Türk halkına müjdelendiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir gündür. Her biriniz geleceğin müreffeh Türkiyesi'nin gözbebeklerisiniz. Size güvenimiz tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dedi.


Yapılan konuşma sonrasında öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerle program devam etti. Program esnasında Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş bulunduğu protokol koltuğunu çocuklara devrederek programın geri kalanını ayakta takip etti.


Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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