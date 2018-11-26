Çankırı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Çankırı'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 100. Yıl Kültür Merkezinde program düzenlendi.

Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Çankırı Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Şuayip Büyükyavuz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, daire amirleri, STK temsilcileri öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk açılış konuşması yaptı.

Konuşma sonrasında öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi, oratoryo yapıldı. Halk oyunları ekibinin tamamının yabancı uyruklu öğrencilerden oluşması ve Çankırı'nın yöresel oyunlarını sergilemesi oldukça beğenildi.

Emekli olan öğretmenlere ve yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenler hediyeleri protokol tarafından verildi.