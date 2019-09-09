Çankırı'da 27 bin öğrenci dersbaşı yaptı

Çankırı'da 27 bin öğrenci dersbaşı yapmanın heyecanını yaşadı.

Türkiye genelinde bugün okullar için zil çaldı. 9 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başladı. Çankırı'da eğitim-öğretime bugün itibarıyla 27 bin 986 öğrenci dersbaşı yaptı.

Okulların 2019 - 2020 eğitim öğretiminde 181 kurumla birlikte bin 715 öğretmen görev yapıyor. 1. sınıfa başlayan minik öğrenciler sınıflarında, velileri ise okul bahçesinde heyecan yaşadı.