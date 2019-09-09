İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankırı'da 27 bin öğrenci dersbaşı yaptı

Çankırı’da 27 bin öğrenci dersbaşı yapmanın heyecanını yaşadı.

Çankırı'da 27 bin öğrenci dersbaşı yapmanın heyecanını yaşadı.


Türkiye genelinde bugün okullar için zil çaldı. 9 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başladı. Çankırı'da eğitim-öğretime bugün itibarıyla 27 bin 986 öğrenci dersbaşı yaptı.


Okulların 2019 - 2020 eğitim öğretiminde 181 kurumla birlikte bin 715 öğretmen görev yapıyor. 1. sınıfa başlayan minik öğrenciler sınıflarında, velileri ise okul bahçesinde heyecan yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.