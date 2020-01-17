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Çankırı'da 28 bin 172 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Çankırı’da 2019-2020 eğitim öğretim yılında karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Çankırı'da 2019-2020 eğitim öğretim yılında karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.


Çankırı'da 2019-2020 eğitim öğretim yılında birçok öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı. Çankırı genelinde 207 okulda toplamda 28 bin 172 öğrenci karnelerine kavuştu. Karne töreni sonrasında öğrenciler tatile girmeyi sevinçle karşıladı. 17 Ocak Cuma günü başlayan ara tatil, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.


"Öğrencilerimiz aileleriyle birlikte şehrin tarihi yapısını gezerek hoş vakit geçirsinler"


Açıklamada bulunan Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "2020 eğitim öğretim yılının 1. dönemini tamamlamış bulunuyoruz. İki tane de ara dönemimiz olacak. Birisini gerçekleştirdik diğeri ise Nisan ayında olacak. Çocuklarımızın gelişim süreci açısından öğretmenlerimizin izlenimleri değerlendirmeleri karne notu gibi görünür. Karne notu esas değildir. Aslında öğrencimizin gelişim sürecindeki durumu önemlidir. Bakanlığımızın öğrencilerle velilerimizin yapmak istediği etkinlikler var. Bugün karnelerle birlikte bu etkinlikler de dağıtılıyor. İnşallah öğrencilerimiz aileleriyle birlikte şehrin tarihi yapısını gezerler hoş vakit geçirirler. Kitap okumaları ve dinlenmeleri tavsiyemizdir. Dönemin çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

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