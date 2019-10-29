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Çankırı'da 29 Ekim Fener Alayı düzenlendi

Çankırı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Çankırı Valiliği tarafından fener alayı düzenlendi.

Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Çankırı Valiliği tarafından fener alayı düzenlendi.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü münasebetiyle Çankırı il merkezinde fener alayı düzenlendi. Kucaklama taşında başlayan fener alayı anıt alanına kadar sürdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüşe Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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