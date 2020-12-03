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Çankırı'da 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın aranıyor

Çankırı’da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım için arama çalışması başlatıldı.

Çankırı'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım için arama çalışması başlatıldı.


Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yıldırım'ın yakınları durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri bölgede arama ve tarama çalışması başlattı. Vatandaşlar da ekiplerin arama çalışmalarına destek verdi.


Arama çalışmalarında şimdiye dek Yıldırım'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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