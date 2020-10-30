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Çankırı'da 4 kilogram esrar ele geçirildi

Çankırı’da düzenlenen operasyonda 4 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken bir kişi de tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 4 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken bir kişi de tutuklandı.


Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçu işleyen şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından belirlenen 5 adreste 7 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kilo 400 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 1 kök kenevir, 3 gram eroin, 1 adet 5,56 mm fişek, 1 adet muşta ve 1 adet içme aparatı ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 6 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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