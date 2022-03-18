İhlas Haber Ajansı

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Çankırı'da 499 adet sentetik hap ele geçirildi: 1 tutuklama

Çankırı’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 499 sentetik hap ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 499 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ö.S. ve G.G. isimli şahıslardan 499 adet sentetik hap ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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