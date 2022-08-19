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Çankırı'da 500 keklik doğaya salındı

Çankırı’da, zararlı böceklerle mücadele ve popülasyonunun arttırılması amacıyla 500 keklik doğaya salındı.

Çankırı'da, zararlı böceklerle mücadele ve popülasyonunun arttırılması amacıyla 500 keklik doğaya salındı.


Çankırı'da keklik popülasyonunun arttırılması ve kene benzeri zararlı böceklerle mücadele amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü tarafından yetiştirilen keklikler doğaya salındı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ve yetkililerin katılımı ile 500 keklik doğaya salındı.

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