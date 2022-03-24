İhlas Haber Ajansı

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Çankırı'da 52 bin kaçak makaron ele geçirildi

Çankırı’da polis ekipleri tarafından bir iş erinde yapılan aramalarda sahte bandrollü 52 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından bir iş erinde yapılan aramalarda sahte bandrollü 52 bin 600 adet makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankırı il merkezinde kaçak makaron sattığı tespit edilen bir iş yerinde arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda 52 bin 600 adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Olayla ilgili R.E. ve M.E. isimli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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