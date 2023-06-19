Çankırı'da 80 bin sarılmış makaron ele geçirildi

Çankırı'da jandarma ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda 80 bin 120 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca 2 şüpheliye yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 80 bin 120 adet doldurulmuş makaron, 21 kilogram sahte bandrollü tütün, 1 adet sigara doldurma makinesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.