Çankırı'da 80 bin sarılmış makaron ele geçirildi

Çankırı’da jandarma ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda 80 bin 120 adet makaron ele geçirildi.
Çankırı'da jandarma ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda 80 bin 120 adet makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca 2 şüpheliye yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 80 bin 120 adet doldurulmuş makaron, 21 kilogram sahte bandrollü tütün, 1 adet sigara doldurma makinesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.