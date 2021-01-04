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Çankırı'da 80 saatlik kısıtlamada 65 kişiye ceza

Çankırı’da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 65 kişiye cezai işlem uygulandı.

Çankırı'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 65 kişiye cezai işlem uygulandı.


Tüm yurtta 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında korona virüs tedbirleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Çankırı'da da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısıtlama boyunca denetimlerini ara vermeden sürdürdü. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden kişilerin yanı sıra maske ve mesafe kuralına uymayan 22 kişiye cezai işlem uygulandı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan uygulamalarda da 43 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı.

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