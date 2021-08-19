Çankırı'da aşı oranı arttı, vaka oranı geriledi

Sağlık Bakanlığının açıkladığı illere göre haftalık korona virüs risk haritasında göre, Çankırı'da vaka sayıları düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasına ilişkin illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bu verilere göre, Çankırı'da 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında yüz binde 143,77 olan rakam, 7- 13 Ağustos tarihleri arasında yüz binde 131,48'e geriledi.

Korona virüse karşı en etkili silah olan aşılama çalışmaları kentte devam ederken aşılama oranı da yüzde 70,4 oldu. Çankırı Valiliği tarafından ise şehrin çeşitli yerlerine görseller asılarak vatandaşlar aşı olması noktasında teşvik ediliyor.