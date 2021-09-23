Çankırı'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Çankırı'da yapılan Avrupa Spor Haftası kapsamında Atatürk Stadı'nda kutlama etkinlikleri yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, "Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'de yaş, cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin 83 milyon ülke nüfusunun tamamının spor ve fiziksel aktivite ile bu projenin bir parçası olması hedeflenmiştir Bilindiği gibi kişiyi; fiziksel olduğu kadar psikolojik yönden geliştiren-değiştiren ve bütünlük kazandıran en önemli unsurlardan birisi de spordur. 81 ilimizde ortak sosyal medya kampanyaları düzenlenerek illerimizde spor ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık oluşturmakla birlikte, ülkemizin, spor, sağlık ve kültür turizmine katkı sağlanacak şekilde organize edilmektedir" dedi.

Ak, "Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin koordinasyonu ve yetkisi 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Avrupa Delegasyonu tarafından ülkemiz adına Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonuna verilmiştir. Halkımızı sporla tanıştırmak ve en azından bir spor dalına yönlendirmek en önemli hedeflerimizden birisidir. Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bizde bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyor ve göstermeye de devam edeceğiz. İlimizin sağlıklı nesillerini yetiştirmek amacıyla çalışan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sporla kalın, sağlıcakla kalın" ifadesini kullandı.

Ak'ın konuşmasının ardından açılış töreni sonrasında kortej yürüyüşü yapıldı.