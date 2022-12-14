Çankırı'da bin 376 adet tarihi eser ele geçirildi

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda bin 376 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 98 adet sikke, 119 adet cam obje, 91 adet tarihi eser, 45 adet yüzük, 15 adet mühür, 7 adet haç, 1 adet heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.