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Çankırı'da binler Cumhuriyet için yürüdü

Çankırı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında, binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında, binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çankırı'da coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenen fener alayında, binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. 'Kucaklama taşı'ndan başlayan fener alayı, Anıt Alanı'nda sonlandı. Büyük coşkunun yaşandığı yürüyüşün sonunda vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

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