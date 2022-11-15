Çankırı'da binlerce makaron ele geçirildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından 3ev ve 4 iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda makaron ve tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, kaçak tütün ve sigara ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çankırı il merkezinde bulunan 3 ev ve 4 iş yerinde ekipler tarafından yapılan aramalarda 13 bin 660 adet tütün ile doldurulmuş bandrolsüz makaron, 5 bin 600 adet boş makaron, 1kilo 382 gram bandrolsüz nargile tütünü, 600 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili yaşanan şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldı.