Çankırı'da budama çalışmaları başladı

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmalarını Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndan başlattı. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, hava koşullarının da dikkate alınarak ağaçlarda ve çalı grubu bitkilerde bahar öncesi güçlendirme çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Çankırı'da bahar öncesi hazırlıklar rutin olarak devam ediyor. Belediye ekipleri, bahar aylarında filizlenip yeşerecek bitkileri budayarak güçlendirme çalışmaları yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndan başlayan çalışmalar, tüm parklarda ve refüjlerde devam edecek. Ekipler, çalı formlu bitkileri türlerine göre sırayla budayacak.