Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, ‘silahla tehdit', ‘kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşyalar hakkında hırsızlık', ‘tehdit', ‘basit yaralama', ‘askeri ceza kanununa muhalefet' suçlarından aranan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 6'sı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Korgun İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde de ‘basit yaralama' suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Çankırı il merkezi ve ilçelerde polis ekipleri tarafından 15 ayrı noktada yol denetimi yapıldı. 42 polis memurunun katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde 332 şahıs ve 113 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan araç sürücülerine toplam 6 bin 667 TL para cezası kesildi.