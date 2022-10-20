Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde Irak ve Suriye'de çatışmalara katıldıkları belirlenen 3 şahıs, Çankırı'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipler tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, örgüt içerisinde Suriye ve Irak'ta çatışmalara katıldıkları belirlenen 3 kişinin Çankırı'da saklandığı tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların saklandıkları ikametlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki sorguları devam eden şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.