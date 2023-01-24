Çankırı'da durdurulan araçta 198 adet tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 198 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Ankara-Çankırı karayolu Germece köyü yol ayrımında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 53 adet sikke, 14 adet yüzük ve 131 adet tarihi obje olmak üzere toplam 198 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.