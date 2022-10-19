İhlas Haber Ajansı

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Çankırı'da durdurulan araçtan 2 bin 310 adet sentetik hap ele geçirildi: 3 gözaltı

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda, 2 bin 310 adet sentetik hap ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda, 2 bin 310 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ankara-Çankırı karayolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda 2 bin 310 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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