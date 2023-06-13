Çankırı'da gelir kapısı olacak enginarda ilk hasat yapıldı

Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilen enginarın Çankırı'da gelir kapısı olması için araştırmalar yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi, bu çerçevede uygulama alanında yetiştirdiği enginarların hasadına başladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, eğitimin yanı sıra Çankırı'nın sosyo-ekonomik ekosistemine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilen enginarın Çankırı'daki çiftçilere gelir kapısı olması için proje başlatıldı. Yürütülen proje çerçevesinde Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde bulunan Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama Alanı'nda enginar ekildi. Öğrenciler ve akademisyenler tarafından yetiştirilen enginarların hasadına başlandı.

Çankırı'nın tarım alanındaki potansiyeline destek sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Bizler üniversitelerimizi, il ve ülke düzeyinde sosyo-ekonomik ekosistemlerin önemli unsuru olarak görüyor, bulunduğumuz şehir ve bölgeye katkı yapmaya önem veriyoruz. Şehrimize ekonomiden, toplumsal gelişime varıncaya kadar her alanda katkı sunmayı hedefliyoruz. Tarımsal üretim alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğümüz Çankırı'da, bu potansiyeli artıracak, ön plana çıkartacak ve bölgesel kalkınmayı sağlayacak ürünlerin üretici ile tanıştırılması, ürün çıktılarının katma değere dönüştürülmesi ve yeni faaliyet alanlarının oluşturulmasına yönelik proje ve çalışmalarımız devam ediyor. Nitekim bu çalışmalarımız sonuçlarını göstermeye başladı. Bugün Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi ile özdeşleşmiş bir sebze türü olan enginar Çankırı'da yetiştirilmeye başladı. Enginar gerek sağlık açısından gerekse ekonomik anlamda önemli bir avantaja sahip. Bu nedenle bölgemiz için alternatif bir ürün olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran da, “Çankırı'da tarımı yapılan bitki türleri arasına Akdeniz iklimi sebze türlerinden olan enginar da dahil edildi. Enginar yetiştiriciliği bakımından üniversitemiz üreticilere teknik destek vermeye devam etmektedir” diye konuştu.