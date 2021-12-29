Çankırı'da geniş çaplı kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen eş zamanlı kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda, 100 litre kaçak içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması” kapsamında kent genelinde çok sayıda iş yeri ve ikamette arama yaptı. Uygulama kapsamında 1 otel, 2 büfe, 29 bakkal, 4 lokanta olmak üzere toplam 36 iş yeri kontrol edilirken 790 şahıs ve 189 aracın sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan A.E. (46), ‘görevi yaptırmamak için direnme', ‘uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma' suçundan aranan İ.N. (25) ve ‘uyuşturucu madde bulundurma' suçundan aranan O.Ç. (27) yakalanarak gözaltına alındı.

İl genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Çerkeş ilçesinde 13 ev ve iş yeri ile 6 araçta mahkeme kararı ile yapılan aramalarda, 5 kilo 668 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 55 adet tabanca fişeği, 11 adet sentetik uyuşturucu hap, 100,7 litre kaçak içki ile bin 122 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Ç. (43), A.A. (48) ve A.A. (52) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.