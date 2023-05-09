İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çankırı'da hava destekli trafik denetimi

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından "cayrokopter" destekli düzenlenen denetimde sürücüler havadan denetlendi.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından "cayrokopter" destekli düzenlenen denetimde sürücüler havadan denetlendi.


Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Çankırı-Ankara karayolunda, Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan "cayrokopter" ile havadan trafik denetimi yapıldı. Kazaların aza indirilmesi hedefi ile gerçekleştirilen denetimde 256 araç kontrol edildi. Yapılan denetimde kural ihlali yaptığı belirlenen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.