Çankırı'da hayvanlar için doğaya buğday bırakıldı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğaya buğday bırakıldı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi tarafından 3 Mart Yaban Hayatı Koruma Günü dolayısıyla yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya buğday bırakıldı. Ağaç diplerine bırakılan buğdaylar, kuşlar başta olmak üzere birçok hayvan türünün beslenmesine katkı sağlayacak.

Ayrıca yaban hayatının korunması amacıyla Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi tarafından sürekli olarak doğada devriye çalışmaları yapılıyor.