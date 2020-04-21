İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankırı'da hijyen ekibine film uyarlaması

Çankırı Belediyesi tarafından korona virüs dolayısıyla il merkezinde yapılan dezenfektan uygulamaları için hazırlanan ve bir filmden uyarlanan video klip ilgi çekti.


Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda cadde ve sokakların yanı sıra sık kullanılan alanları temizleyen ekipler için hazırlanan video klip beğeni topladı. Dezenfekte çalışmalarını yürüten temizlik ekiplerine İspanyol yapımı La Casa De Papel'den esinlenerek 'maske', 'deterjan', 'termal', 'fırça' ve 'kolonya' gibi isimler verildi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından “La Casa De Corona Çankırı Sokaklarında” etiketiyle paylaşılan klip, her kesim tarafından beğenildi. Videoda Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'den de 'Başkan' olarak söz edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.