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Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çankırı’da iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Çankırı'da iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Ankara-Çankırı karayolu Sungurlu yol ayrımında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapmak isteyen Sümeyye D. idaresindeki 34 GVS 038 plakalı otomobil yolda seyir halinde olan Özlem K. yönetimindeki 37 EH 414 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerden Özlem K. yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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