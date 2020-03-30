İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankırı'da ilk bağış Belediye Başkanından

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası kapsamında bağışta bulundu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında bağışta bulundu.


Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, başlatılan kampanya kapsamında 2 aylık maaşını bağışladığını sosyal medya hesabından açıkladı. Başkan Esen sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin destek verdiği Milli Dayanışma Kampanyasına ben de 2 aylık maaşımı bağışlıyorum. Büyük Türk milleti omuz omuza verince aşamayacağı engel yoktur" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.