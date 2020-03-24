Çankırı'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Alınan bilgiye göre Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar üzerine Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığına karşı kentte çalışma başlattı. Bölgede 7 farklı yerde kaçak kazı yaptıkları belirlenen ve takibe alınan şüpheli şahıslar Y.D. ve F.C., kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Operasyonda kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 3 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet balta, 1 adet halat ve 1 adet elektrik kablosu ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken yakalanan malzemelere de el konuldu.