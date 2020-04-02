İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankırı'da Kamış köyü denetimleri sürüyor

Çankırı’da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Kamış köyünde kontroller sürüyor.

Çankırı'da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Kamış köyünde kontroller sürüyor.


Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü, 30 Nisan tarihinden itibaren İstanbul'dan gelen bir kişide yüksek ateş ve öksürük şikayetleri sonrasında Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak karantina altında alınmıştı. Giriş ve çıkışların jandarma kontrolünde olduğu köyde sessizlik de yerini korurken gerekli sağlık taramaları da devam ediyor. Hiçbir şekilde dışarı çıkmayan köylülerin ihtiyaçları da Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.